Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire

Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire samedi 4 octobre 2025.

Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne

Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

.

Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral