Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire
Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire samedi 4 octobre 2025.
Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne
Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
.
Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre d’auteure avec Gaëlle Charrier de Bretagne Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral