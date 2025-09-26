Rencontre d’auteure avec Irène Frain Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Rencontre d’auteure avec Irène Frain Espace KENERE, médiathèque Pontivy vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre d’auteure avec Irène Frain

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26 20:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Irène Frain, romancière bien connue, revient à Kenere pour présenter son dernier roman L’Or de la nuit inspiré des Mille et une nuits. Proposée en partenariat avec l’association Les Cartes Blanches de Ste Brigitte, cette rencontre inaugurera la Fête du livre qui aura lieu les 27 & 28 septembre à Ste Brigitte. Originaire de la commune, Irène Frain est la marraine de l’événement.

Entrée libre. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre d’auteure avec Irène Frain Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté