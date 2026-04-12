Rencontre d’auteure Cécile Candiago Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Rencontre d’auteure Cécile Candiago

Rue Pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez à la rencontre de l’auteure Cécile Candiago.

Cécile Candiago a déjà sorti deux romans en auto-édition, D’où je viens et Déraper . Elle nous présentera son travail et son parcours pour exister dans le monde de l’édition littéraire.

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Rue Pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

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English :

Meet author Cécile Candiago.

Cécile Candiago has already released two self-published novels, D?où je viens and Déraper . She’ll be talking about her work and how she came to exist in the world of literary publishing.

L’événement Rencontre d’auteure Cécile Candiago Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme