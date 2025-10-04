Rencontre d’auteure Médiathèque municipale de Coulombs Coulombs

Rencontre d’auteure Médiathèque municipale de Coulombs Coulombs samedi 4 octobre 2025.

Rencontre d’auteure Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque municipale de Coulombs Eure et Loir

réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Chadia Loueslati vient à la médiathèque de Coulombs présenter son dernier roman graphique: « Liberté, égalité, s’émanciper »

Rencontre d’auteure, présentation, échanges et dédicaces

Médiathèque municipale de Coulombs 39 grande Rue Coulombs 28210 Eure et Loir Centre-Val de Loire 0237511373

Chadia Loueslati vient à la médiathèque de Coulombs présenter son dernier roman graphique: « Liberté, égalité, s’émanciper »

Marabulles