Rencontre d’auteurs | Association Les Écrivains en Suisse Normande Place du Marché Pont-d’Ouilly

Rencontre d’auteurs | Association Les Écrivains en Suisse Normande

Place du Marché Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Quatre écrivains de Suisse Normande liront pour vous des extraits de leurs nouvelles ou poésies du dernier livre collectif publié par l’association Écrivains en Suisse Normande .

Ce premier opus de la nouvelle série Escapades s’intitule Une bouteille à la mer.

Quatre écrivains de Suisse Normande liront pour vous des extraits de leurs nouvelles ou poésies du dernier livre collectif publié par l’association Écrivains en Suisse Normande .

Ce premier opus de la nouvelle série Escapades s’intitule Une bouteille à la mer.

Un clin d’œil à Colette est le point commun de toutes ces histoires qui se passent en Suisse Normande.

Ouvert à tous .

Place du Marché Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06 mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre d’auteurs | Association Les Écrivains en Suisse Normande

Four writers from Suisse Normande will read extracts from their short stories or poetry from the latest collective book published by the association Écrivains en Suisse Normande .

This first opus in the new Escapades series is entitled Une bouteille à la mer (A bottle in the sea).

L’événement Rencontre d’auteurs | Association Les Écrivains en Suisse Normande Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Falaise Suisse Normande