Rencontre d’auteurs autour du bien-être Médiathèque de Soustons Soustons

Rencontre d’auteurs autour du bien-être Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Soustons Landes

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Rencontrez des auteurs locaux autour du bien-être

Venez échanger et partager avec des auteurs passionnés sur le thème du bien-être. Une occasion unique de découvrir leurs ouvrages, poser vos questions et discuter directement avec :

Agnès Capély

Marie-Hélène Bosson

Marie-Christine Doux

Olivia Mounier

Un moment convivial et inspirant pour tous les amateurs de lecture et de développement personnel.

Médiathèque de Soustons Place des Arenes, 40140 Soustons, France Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

