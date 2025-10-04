Rencontre d’auteurs autour du bien-être Médiathèque de Soustons Soustons
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Rencontrez des auteurs locaux autour du bien-être
Venez échanger et partager avec des auteurs passionnés sur le thème du bien-être. Une occasion unique de découvrir leurs ouvrages, poser vos questions et discuter directement avec :
Agnès Capély
Marie-Hélène Bosson
Marie-Christine Doux
Olivia Mounier
Un moment convivial et inspirant pour tous les amateurs de lecture et de développement personnel.
Médiathèque de Soustons Place des Arenes, 40140 Soustons, France
