Rencontre d’Auteurs avec les 12 Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Rencontre d’Auteurs avec les 12 Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 13 septembre 2025.

Rencontre d’Auteurs avec les 12

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 15:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Tout public

Genèse d’un livre d’auteurs régionaux découvrez comment passer de la passion d’écrire à la réalisation d’un livre. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

English : Rencontre d’Auteurs avec les 12

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre d’Auteurs avec les 12 Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne