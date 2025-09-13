Rencontre d’Auteurs avec les 12 Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Rencontre d’Auteurs avec les 12 Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 13 septembre 2025.
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 15:30:00
2025-09-13
Tout public
Genèse d’un livre d’auteurs régionaux découvrez comment passer de la passion d’écrire à la réalisation d’un livre. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
