Rencontre d’auteurs

Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La Bibliothèque d’Eguzon reçoit Gérard Coulon et Pierre Roux pour son livre Le Berry au temps des gladiateurs, .

Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre d’auteurs Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Vallée de la Creuse