Rencontre d’auteurs Éguzon-Chantôme

Rencontre d’auteurs
Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31 15:00:00
2026-01-31
La Bibliothèque d’Eguzon reçoit Gérard Coulon et Pierre Roux pour son livre Le Berry au temps des gladiateurs, .
Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05
