Rencontre d’auteurs Jean-Pierre Siméon

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Cette année encore, le festival Le Livre à Metz délocalise l’une de ses rencontres à Thionville. Pour cette 38ème édition qui célébrera toutes les formes de résistance, d’audace et d’émancipation portées par les écrivains et les artistes, Puzzle aura le plaisir d’accueillir Jean-Pierre Siméon, poète et romancier, dont la voix singulière explore depuis longtemps les pouvoirs de la parole et de la poésie.

Rencontre modérée par Philippe Poivret et Florie Colarelli. La soirée sera agrémentée d’une lecture de poèmes proposée par la compagnie Théâtre à Dire.

À partir de 16 ansTout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Once again this year, the Le Livre à Metz festival is relocating one of its events to Thionville. For this 38th edition, which celebrates all forms of resistance, audacity and emancipation embodied by writers and artists, Puzzle is delighted to welcome Jean-Pierre Siméon, poet and novelist, whose singular voice has long explored the powers of the spoken word and poetry.

Moderated by Philippe Poivret and Florie Colarelli. The evening will include a poetry reading by the Théâtre à Dire company.

Ages 16 and up

L’événement Rencontre d’auteurs Jean-Pierre Siméon Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME