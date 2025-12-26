Rencontre d’Auteurs

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rencontre animée par Claire Guillermic

L’autrice-chercheuse Claire Guillermic vous fera découvrir le parcours exceptionnel d’Octave de Rochebrune et les secrets du château de Terre Neuve.

Animation tout public Gratuit Sur inscription. .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Claire Guillermic

L’événement Rencontre d’Auteurs La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin