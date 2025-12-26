Rencontre d’Auteurs La Châtaigneraie
Rencontre d’Auteurs La Châtaigneraie samedi 31 janvier 2026.
Rencontre animée par Claire Guillermic
L’autrice-chercheuse Claire Guillermic vous fera découvrir le parcours exceptionnel d’Octave de Rochebrune et les secrets du château de Terre Neuve.
Animation tout public Gratuit Sur inscription. .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
