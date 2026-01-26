Rencontre d’auteurs spécial Fantasy Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Rencontre d’auteurs spécial Fantasy

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Comment crée-t-on un univers de fantasy ? Pour le découvrir, rendez-vous le 7 février avec l’autrice Mélina Le Page et l’illustrateur Allan Barbeau !

Ils vous raconteront la naissance d’Hengar, le monde imaginaire dans lequel se déroule le premier roman de Mélina Lepage, L’Elfe Noir , publié en 2024 aux éditions Vérone. De la conception intellectuelle à l’écriture, en passant par la réalisation graphique d’une carte du monde, vous saurez tout de cet univers peuplé d’elfes et des redoutables Salam’andros, les êtres de feu.

Allan Barbeau vous présentera également sa série de jeux de cartes inspirée de son propre univers d’Heroïc fantasy, l’île d’Aldwarone. .

