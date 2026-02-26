Rencontre d’autrice et lecture – Sandra Guérin Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren Samedi 28 mars, 11h00 Entrée libre et gratuite

Printemps des Poètes 2026 : rencontre-lectures avec Sandra Guérin autour de « 108 Graines de Poèmes ». Une écriture sensible sur les étapes de l’existence. Vente et dédicace à l’issue. Entrée libre.

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, la médiathèque a le plaisir d’accueillir Sandra Guérin pour une rencontre-lectures autour de son recueil « 108 Graines de Poèmes », publié aux Éditions Maïa. À travers une écriture sensible, l’autrice arradonnaise nous invite à cheminer avec elle sur les sentiers de l’existence. Poème après poème, elle évoque avec émotion et philosophie les étapes de la vie : se relever, retrouver le sens, transcender la souffrance, renaître… tels sont les élans de cœur qu’elle souhaite partager. Venez la rencontrer ! La rencontre est suivie d’un vente et dédicace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T12:30:00.000+01:00

Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren 56880 Morbihan



