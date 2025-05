Rencontre d’autrice Véronique Willmann Rulleau – Médiathèque Royan, 20 juin 2025 18:30, Royan.

Charente-Maritime

Rencontre d’autrice Véronique Willmann Rulleau Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Nouveau roman Des aiguilles plein la bouche

« Ma grande, Promets-moi que tu rangeras les armoires. Il y a aussi toutes ces boîtes dont je n’ai jamais pu me séparer. Seule une femme de la famille peut ranger les armoires…

.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

New novel « Des aiguilles plein la bouche » (Needles in the mouth)

« Big girl, Promise me you’ll tidy the cupboards. And then there are all those boxes I’ve never been able to part with. Only a woman in the family can tidy the cupboards…

German :

Neuer Roman « Des aiguilles plein la bouche » (Nadeln im Mund)

« Meine Große, versprich mir, dass du die Schränke aufräumst. Es gibt auch all die Kisten, von denen ich mich nie trennen konnte. Nur eine Frau in der Familie darf die Schränke aufräumen …

Italiano :

Nuovo romanzo « Des aiguilles plein la bouche

« Promettimi che metterai in ordine gli armadi. E poi ci sono tutte quelle scatole da cui non sono mai riuscita a separarmi. Solo una donna in famiglia può riordinare gli armadi…

Espanol :

Nueva novela « Des aiguilles plein la bouche

« Prométeme que ordenarás los armarios. Y luego están todas esas cajas de las que nunca he podido desprenderme. Sólo una mujer de la familia puede ordenar los armarios…

L’événement Rencontre d’autrice Véronique Willmann Rulleau Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan