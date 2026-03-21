Rencontre d’autrices et d’auteurs de livres jeunesse sur la transition écologique Écopôle Nantes

Rencontre d'autrices et d'auteurs de livres jeunesse sur la transition écologique Écopôle

Rencontre d’autrices et d’auteurs de livres jeunesse sur la transition écologique Écopôle Nantes mercredi 1 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351 Adulte, Senior, En famille 

Et si les livres jeunesse pouvaient nous inspirer à agir pour la planète ? Nous vous invitons à rencontrer les autrices et auteurs du réseau de l’environnement, engagés pour la transition écologique, lors d’un rendez-vous le mercredi 1 avril de 16h à 18h à Écopôle (31 rue Louis Joxe)Gratuit. Sur inscription : https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351 À découvrir Benoît Broyart (Éditions La Cabane Bleue) présentera « Suis du doigt la chouette », une invitation poétique à observer la natureAurélie Le Marec (L’Atelier du Furoshiki) présentera « Dans mon furoshiki » et dévoilera son nouveau livre « Furoshiki, un jeu d’enfant »Lilas Nord viendra parler du livre « Le monde dont tu es le héros » : un livre-jeu pour apprendre en s’amusant Hatier Jeunesse)Pascal Frion (le Parc à Cabanes) présentera son projet de livre des méthodes et des techniques de la fabrique de cabanes d’enfants. Vous pourrez acheter les ouvrages présentés et les faire dédicacer sur place. Contact : Céline Mérandceline.merand@ecopole.org02 40 48 57 01

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200
02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351


Afficher la carte du lieu Écopôle et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Nantes