Rencontre d’autrices et d’auteurs de livres jeunesse sur la transition écologique Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351 Adulte, Senior, En famille

Et si les livres jeunesse pouvaient nous inspirer à agir pour la planète ? Nous vous invitons à rencontrer les autrices et auteurs du réseau de l’environnement, engagés pour la transition écologique, lors d’un rendez-vous le mercredi 1 avril de 16h à 18h à Écopôle (31 rue Louis Joxe)Gratuit. Sur inscription : https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351 À découvrir Benoît Broyart (Éditions La Cabane Bleue) présentera « Suis du doigt la chouette », une invitation poétique à observer la natureAurélie Le Marec (L’Atelier du Furoshiki) présentera « Dans mon furoshiki » et dévoilera son nouveau livre « Furoshiki, un jeu d’enfant »Lilas Nord viendra parler du livre « Le monde dont tu es le héros » : un livre-jeu pour apprendre en s’amusant Hatier Jeunesse)Pascal Frion (le Parc à Cabanes) présentera son projet de livre des méthodes et des techniques de la fabrique de cabanes d’enfants. Vous pourrez acheter les ouvrages présentés et les faire dédicacer sur place. Contact : Céline Mérandceline.merand@ecopole.org02 40 48 57 01

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://framaforms.org/1-avril-rdv-pedagogique-rencontre-dautriceseurs-1772094351



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