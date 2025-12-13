Rencontre de belote

Café associatif Chez Odette Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Inscriptions sur place, place limitée.

.

Café associatif Chez Odette Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 69 45 47 51

English :

On-site registration, space limited.

L’événement Rencontre de belote Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-12-13 par OT GRAND CHATEAUDUN