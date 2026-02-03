RENCONTRE DE BIODANZA Salle des fêtes de Grèzes Grèzes

RENCONTRE DE BIODANZA

Salle des fêtes de Grèzes Espace Socio Culturel Grèzes Lozère

Tarif : 40 – 40 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Première rencontre de Biodanza en Lozère

Embrasser la vie .

Salle des fêtes de Grèzes Espace Socio Culturel Grèzes 48100 Lozère Occitanie biodanzalozere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RENCONTRE DE BIODANZA Grèzes a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT Gévaudan Destination