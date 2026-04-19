Rencontre de chorales Eglise Loubieng

Loubieng

Rencontre de chorales

Eglise 190 chemin de l’Eglise Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Avec les chorales A May’sings de Navarrenx, Mosaïk de Lanneplaa et La Clé des Chants de Serres Morlaas. .

Eglise 190 chemin de l’Eglise Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine euphonie.navarrenx@gmail.com

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English : Rencontre de chorales

L’événement Rencontre de chorales Loubieng a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn