Rencontre de chorales Eglise Loubieng
Rencontre de chorales Eglise Loubieng dimanche 19 avril 2026.
Loubieng
Rencontre de chorales
Eglise 190 chemin de l’Eglise Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Avec les chorales A May’sings de Navarrenx, Mosaïk de Lanneplaa et La Clé des Chants de Serres Morlaas. .
Eglise 190 chemin de l’Eglise Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine euphonie.navarrenx@gmail.com
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English : Rencontre de chorales
L’événement Rencontre de chorales Loubieng a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn