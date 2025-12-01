Rencontre de cuivres Ménilles

Rencontre de cuivres

Salle des fêtes Ménilles Eure

Rencontre des différentes classes de cuivres des Conservatoires SNA et SEA permettant la présentation d’un travail en ensembles cors, trompettes, trombones et en final, tous réunis en formation de cuivres .

Salle des fêtes Ménilles 27120 Eure Normandie

