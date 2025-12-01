Rencontre de cuivres Ménilles
Rencontre de cuivres Ménilles samedi 7 mars 2026.
Rencontre de cuivres
Salle des fêtes Ménilles Eure
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Rencontre des différentes classes de cuivres des Conservatoires SNA et SEA permettant la présentation d’un travail en ensembles cors, trompettes, trombones et en final, tous réunis en formation de cuivres .
Salle des fêtes Ménilles 27120 Eure Normandie
