Rencontre de Danse Jazz Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La danse jazz dans tous ses états avec 90 jeunes danseurs et danseuses, élèves de différents conservatoires de Normandie.

Soirée antimorosité garantie ! .

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr

