Rencontre de Danse Jazz Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge samedi 28 mars 2026.
Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge Calvados
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La danse jazz dans tous ses états avec 90 jeunes danseurs et danseuses, élèves de différents conservatoires de Normandie.
Soirée antimorosité garantie ! .
Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
