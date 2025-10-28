RENCONTRE DE DANSES IMPROVISÉES LES ONDU_L_ENTES Florac Trois Rivières

La Défaire Lente, a le plaisir de vous inviter à un nouveau rendez-vous dédié à la danse et à la rencontre des pratiques corporelles.

Durant une semaine, les participant·e·s auront l’opportunité d’explorer et de métisser différentes danses contact improvisation, forró, folk et tango dans un cadre convivial et créatif. Inscription en ligne sur le site helloasso

Au programme

– Ateliers, initiations et laboratoires pour approfondir la pratique et découvrir de nouvelles approches.

– Moments festifs et bals animés par une équipe de musicien·ne·s passionné·e·s.

– Rituels, surprises et univers scénographiques pour une immersion dans un imaginaire intergalactico-océanique.

Cet événement s’adresse à toutes et à tous, quel que soit le niveau de pratique. Il constitue une invitation à la rencontre, au partage et à la célébration de la danse sous toutes ses formes.

Inscription en ligne. .

Salle des fêtes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

La Défaire Lente, is pleased to invite you to a new event dedicated to dance and the encounter of bodily practices.

Over the course of a week, participants will have the opportunity to explore and mix different dances contact improvisation, forró, folk and tango in a convivial and creative setting. Online registration on helloasso

German :

La Défaire Lente, lädt Sie zu einer neuen Veranstaltung ein, die dem Tanz und der Begegnung mit Körperpraktiken gewidmet ist.

Während einer Woche haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, verschiedene Tänze Kontaktimprovisation, Forró, Folk und Tango in einem geselligen und kreativen Rahmen zu erkunden und zu vermischen. Online-Anmeldung auf der helloasso-Website

Italiano :

La Défaire Lente è lieta di invitarvi a un nuovo evento dedicato alla danza e all’incontro delle pratiche corporee.

Nel corso di una settimana, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare e mescolare diverse danze contact improvisation, forró, folk e tango in un contesto conviviale e creativo. Iscrizione online su helloasso

Espanol :

La Défaire Lente tiene el placer de invitarle a un nuevo evento dedicado a la danza y al encuentro de las prácticas corporales.

A lo largo de una semana, los participantes tendrán la oportunidad de explorar y mezclar diferentes danzas -contact improvisación, forró, folk y tango- en un ambiente de convivencia y creatividad. Inscripción en línea en helloasso

