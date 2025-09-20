Rencontre de dessinateurs et « village – croqueurs » Village de Clermont-Dessous Clermont-Dessous

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le charmant village de Clermont-Dessous accueillera, samedi 20 septembre, un groupe de peintres croqueurs venus poser leur regard artistique sur les ruelles, les bâtisses anciennes et les paysages environnants.

Christian Couteau et ses amis artistes de plein air arpenteront le village carnet et pinceaux à la main afin de saisir l’atmosphère du petit village médiéval, entre esquisses rapides et aquarelles spontanées.

Les visiteurs pourront assister à la création de ces œuvres tout au long des ruelles, échanger avec les artistes et redécouvrir le patrimoine local à travers le regard des artistes.

Village de Clermont-Dessous Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Clermont-Dessous est un village médiéval pittoresque, somptueusement réhabilité et offrant une vue remarquable sur la vallée de la Garonne qu’il surplombe. À ne pas manquer : sa belle et massive église romane, les ruines du château.

Assitez à un rassemblement d’artistes : peintres, croqueurs, dessinateurs.. dans le village.

