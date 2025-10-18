Rencontre de la châtaigne et des Saveurs Villefranche-du-Périgord

Rencontre de la châtaigne et des Saveurs Villefranche-du-Périgord samedi 18 octobre 2025.

Rencontre de la châtaigne et des Saveurs

Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-10-19

Toute l’équipe de l’association Site Remarquable du Goût de la Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord a préparé avec enthousiasme cette fête de la gourmandise et des traditions. Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans ces animations autour de la châtaigne, des produits des terroirs, des traditions et du patrimoine. .

Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Rencontre de la châtaigne et des Saveurs

The whole team at the association Site Remarquable du Goût de la Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord has been enthusiastically preparing this festival of gourmet delights and traditions. We hope you’ll enjoy all the chestnut-related activities,

German : Rencontre de la châtaigne et des Saveurs

Das gesamte Team des Vereins Site Remarquable du Goût de la Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord hat dieses Fest der Köstlichkeiten und Traditionen mit viel Enthusiasmus vorbereitet. Wir hoffen, dass Sie bei den Animationen rund um die Kastanie auf Ihre Kosten kommen,

Italiano :

L’intero team dell’associazione Site Remarquable du Goût de la Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord ha preparato con entusiasmo questa festa di delizie e tradizioni gastronomiche. Ci auguriamo che vi divertiate con tutte le attività legate alla castagna,

Espanol : Rencontre de la châtaigne et des Saveurs

Todo el equipo de la asociación Site Remarquable du Goût de la Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord ha preparado con entusiasmo esta fiesta de las delicias gastronómicas y las tradiciones. Esperamos que disfrute de todas las actividades relacionadas con la castaña,

