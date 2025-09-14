Rencontre : De la France occupée à la Pampa Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : De la France occupée à la Pampa Mémorial de la Shoah Paris dimanche 14 septembre 2025.

Ce dernier recueil de la trilogie est consacré aux neuf membres du groupe « France… douce France de mon enfance ? » qui, nés peu avant ou pendant la guerre, n’avaient gardé qu’une mémoire très incomplète de leur parcours. Hélène Gutkowski, soucieuse d’étayer leurs rares souvenirs, propres ou transmis, et les preuves matérielles de leur passé – en grande partie disparues au cours de leurs migrations successives –, recourt à divers fonds d’archives. Ces enfants juifs évoquent également leur ressenti lorsqu’ils furent confiés aux soins d’institutions ou de familles non juives, mais aussi les difficultés qu’ils affrontèrent au moment de retisser les liens familiaux et identitaires rompus par la Shoah.

En présence de l’auteure, de Frédéric du Laurens, ancien ambassadeur de France en Argentine, et d’Alexandre Doulut, historien.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

RÉSERVER

À l’occasion de la parution de « De la France occupée à la Pampa. Mémoires entrelacées de trente survivants juifs émigrés en Argentine », Volume III, d’Hélène Gutkowski, collection Témoignages de la Shoah, Le Manuscrit, 2025.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 16h30 à 18h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T19:30:00+02:00

fin : 2025-09-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-14T16:30:00+02:00_2025-09-14T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial