Rencontre de la montagne partagée Chamonix-Mont-Blanc
Rencontre de la montagne partagée Chamonix-Mont-Blanc samedi 20 septembre 2025.
Rencontre de la montagne partagée
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Entrée journée Participant.e Tarif Equilibre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
La Rencontre de la Montagne Partagée a pour objectif de réunir les bénéficiaires de plusieurs associations et le grand public autour d’un moment unique en montagne
.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 91 48 04 eppm@montagne.org
English :
The Rencontre de la Montagne Partagée aims to bring together the beneficiaries of several associations and the general public for a unique moment in the mountains.
German :
Das Treffen der geteilten Berge hat zum Ziel, die Begünstigten mehrerer Vereine und die breite Öffentlichkeit zu einem einzigartigen Moment in den Bergen zusammenzubringen
Italiano :
L’obiettivo del Meeting della Montagna Condivisa è quello di riunire i beneficiari di diverse associazioni e il pubblico in generale per un evento unico in montagna
Espanol :
El objetivo del Encuentro de Montaña Compartida es reunir a los beneficiarios de varias asociaciones y al público en general para vivir una experiencia única en la montaña
L’événement Rencontre de la montagne partagée Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc