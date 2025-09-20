Rencontre de la montagne partagée Chamonix-Mont-Blanc

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Entrée journée Participant.e Tarif Equilibre

Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La Rencontre de la Montagne Partagée a pour objectif de réunir les bénéficiaires de plusieurs associations et le grand public autour d’un moment unique en montagne
  .

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 91 48 04  eppm@montagne.org

English :

The Rencontre de la Montagne Partagée aims to bring together the beneficiaries of several associations and the general public for a unique moment in the mountains.

German :

Das Treffen der geteilten Berge hat zum Ziel, die Begünstigten mehrerer Vereine und die breite Öffentlichkeit zu einem einzigartigen Moment in den Bergen zusammenzubringen

Italiano :

L’obiettivo del Meeting della Montagna Condivisa è quello di riunire i beneficiari di diverse associazioni e il pubblico in generale per un evento unico in montagna

Espanol :

El objetivo del Encuentro de Montaña Compartida es reunir a los beneficiarios de varias asociaciones y al público en general para vivir una experiencia única en la montaña

