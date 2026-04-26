Rencontre de l’artisanat local, 6ème édition Parc de la Mairie Virelade
Rencontre de l’artisanat local, 6ème édition Parc de la Mairie Virelade dimanche 24 mai 2026.
Rencontre de l’artisanat local, 6ème édition Parc de la Mairie Virelade Dimanche 24 mai, 10h00 Entrée libre
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Découverte des artisans entre 10 h et 18 h à travers leurs expo-ventes Affûtage en live par LSD Restauration et buvette sur place tout au long de la journée
L’association Les Loges Virelart’daise vous donne rendez-vous **de 10 h à 18 h** le **Dimanche 24 Mai** pour rencontrer des **artisans locaux** et découvrir leurs talents. **L’entrée est gratuite et ouverte à tous.**
Cette rencontre vous sera proposée dans le **Parc de la Mairie de Virelade**, avec sa belle vue sur les coteaux !
Au programme :
Découverte des artisans entre 10 h et 18 h à travers leurs expo-ventes
Animation **Affûtage en live par LSD**, **amenez vos outils,** ils seront affûter devant vous
**Restauration et buvette sur place** tout au long de la journée
Pour plus d’information : [https://www.leslogesvirelartdaise.fr/evenement/rencontre-de-lartisanat-local-6eme-edition/](https://www.leslogesvirelartdaise.fr/evenement/rencontre-de-lartisanat-local-6eme-edition/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-24T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00
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Parc de la Mairie 4 rue de la Mairie 33720 Virelade Virelade 33720 Gironde