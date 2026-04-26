Rencontre de l’artisanat local, 6ème édition Parc de la Mairie Virelade Dimanche 24 mai, 10h00 Entrée libre

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Découverte des artisans entre 10 h et 18 h à travers leurs expo-ventes Affûtage en live par LSD Restauration et buvette sur place tout au long de la journée

L’association Les Loges Virelart’daise vous donne rendez-vous **de 10 h à 18 h** le **Dimanche 24 Mai** pour rencontrer des **artisans locaux** et découvrir leurs talents. **L’entrée est gratuite et ouverte à tous.**

Cette rencontre vous sera proposée dans le **Parc de la Mairie de Virelade**, avec sa belle vue sur les coteaux !

Au programme :

Découverte des artisans entre 10 h et 18 h à travers leurs expo-ventes

Animation **Affûtage en live par LSD**, **amenez vos outils,** ils seront affûter devant vous

**Restauration et buvette sur place** tout au long de la journée

Pour plus d’information : [https://www.leslogesvirelartdaise.fr/evenement/rencontre-de-lartisanat-local-6eme-edition/](https://www.leslogesvirelartdaise.fr/evenement/rencontre-de-lartisanat-local-6eme-edition/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00

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Parc de la Mairie 4 rue de la Mairie 33720 Virelade Virelade 33720 Gironde



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