Rencontre de l’auteur Christophe Wojcik MJC Châteauvert Valence

Rencontre de l’auteur Christophe Wojcik

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Rencontre de l’auteur valentinois Christophe Wojcik. Son dernier roman Cent minutes de silence a été primé.

.

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

English :

Meet Valence author Christophe Wojcik. His latest novel Cent minutes de silence won a prize.

German :

Begegnung mit dem Autor Christophe Wojcik aus Valence. Sein letzter Roman Cent minutes de silence wurde mit einem Preis ausgezeichnet.

Italiano :

Incontriamo Christophe Wojcik, autore di Valence. Il suo ultimo romanzo, Cent minutes de silence , ha vinto un premio.

Espanol :

Conozca a Christophe Wojcik, autor de Valence. Su última novela, Cent minutes de silence , ha sido premiada.

