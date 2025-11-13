Rencontre de l’auteur Christophe Wojcik MJC Châteauvert Valence
Rencontre de l’auteur Christophe Wojcik
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13 20:00:00
Date(s) :
2025-11-13
Rencontre de l’auteur valentinois Christophe Wojcik. Son dernier roman Cent minutes de silence a été primé.
.
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
Meet Valence author Christophe Wojcik. His latest novel Cent minutes de silence won a prize.
German :
Begegnung mit dem Autor Christophe Wojcik aus Valence. Sein letzter Roman Cent minutes de silence wurde mit einem Preis ausgezeichnet.
Italiano :
Incontriamo Christophe Wojcik, autore di Valence. Il suo ultimo romanzo, Cent minutes de silence , ha vinto un premio.
Espanol :
Conozca a Christophe Wojcik, autor de Valence. Su última novela, Cent minutes de silence , ha sido premiada.
