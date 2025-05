Rencontre de l’auteur Elio Possoz – Bibliothèque municipale Quévert, 6 juin 2025 18:30, Quévert.

Côtes-d’Armor

Rencontre de l’auteur Elio Possoz Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert Côtes-d’Armor

Venez échanger avec un auteur, Elio Possoz, sur son tout nouveau roman !

Dinan Agglomération et la bibliothèque de Quévert ont le plaisir d’accueillir Elio Possoz, auteur Montpelliérain, récemment publié aux éditions La Volte, pour une rencontre littéraire suivie d’une dédicace !

Cette rencontre sera animée par la journaliste Manon Boquen, et se conclura par une séance de dédicaces organisée en partenariat avec la Librairie Le Grenier, et suivi d’un pot de convivialité.

En 2022-2023, Elio Possoz a été auteur en résidence sur le territoire de Dinan Agglomération, dans le cadre d’un projet en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, afin de promouvoir la lecture et la création littéraire. Son séjour d’écriture, articulé autour de l’écofiction et des utopies, a donné naissance à un nouveau roman Les mains vides. .

