RENCONTRE DE LECTEURS Saint-André

Rencontre autour du livre (mais pas que !) sur le thème Et si nous parlions CINEMA . jeudi 23 octobre à la médiathèque de St André à 14h

59 rue Nationale Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 39 54

English :

Book discussion (but not only!) on the theme: Et si nous parlions CINEMA (What if we talked about CINEMA?). Thursday, October 23 at the St André multimedia library at 2 p.m

German :

Treffen rund um das Buch (aber nicht nur!) zum Thema: Et si nous parlions CINEMA . Donnerstag, 23. Oktober in der Mediathek von St. André um 14 Uhr

Italiano :

Discussione sul libro (ma non solo!) sul tema: Et si nous parlions CINEMA , giovedì 23 ottobre presso la Biblioteca multimediale di St André alle 14.00

Espanol :

Tertulia literaria (¡pero no sólo!) sobre el tema: Et si nous parlions CINEMA . Jueves 23 de octubre en la biblioteca multimedia de St André a las 14.00 h

