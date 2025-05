Rencontre de Paroles – Salle des Fêtes Les Nouillers, 24 mai 2025 07:00, Les Nouillers.

Charente-Maritime

Rencontre de Paroles Salle des Fêtes Place de l’Église Les Nouillers Charente-Maritime

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24 15:00:00

2025-05-24

2025-05-25

Le 24 mai

à 15h Charles Perrault au coeur de ses Contes

à 21h Chorale de Coeur à Choeur, théâtre adulte du Foyer Rural

Le 25 mai à 15h Théâtre enfants du Foyer Rural Groupe Claquettes

Salle des Fêtes Place de l’Église

Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 11 85 foyerrural.lesnouillers@gmail.fr

English :

May 24th

3pm: Charles Perrault at the heart of his Tales

9pm: Coeur à Choeur choir, adult theatre by the Foyer Rural

25 May at 3pm: Foyer Rural children’s theatre, Claquettes group

German :

Am 24. Mai

um 15 Uhr: Charles Perrault im Herzen seiner Märchen

um 21 Uhr: Chorale de Coeur à Choeur, Erwachsenentheater des Foyer Rural

Am 25. Mai um 15 Uhr: Kindertheater des Foyer Rural Stepptanzgruppe

Italiano :

24 maggio

ore 15.00: Charles Perrault al centro dei suoi racconti

ore 21.00: coro Coeur à Choeur, teatro per adulti del Foyer Rural

25 maggio ore 15: teatro per bambini del Foyer Rural, gruppo Claquettes

Espanol :

24 de mayo

15:00 h: Charles Perrault en el corazón de sus Cuentos

21:00 h: Coro Coeur à Choeur, teatro para adultos del Foyer Rural

25 de mayo a las 15:00 h: teatro infantil del Foyer Rural, grupo Claquettes

