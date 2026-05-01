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Rencontre de paroles Les Nouillers

Rencontre de paroles Les Nouillers samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 17380 Les Nouillers

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Les Nouillers

Rencontre de paroles

Salle des Fêtes Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Lecture, théâtre, Exposition, musique au programme du week-end.
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Salle des Fêtes Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 64 26 79  foyerrural.lesnouillers@gmail.com

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English :

Reading, theater, exhibition and music on the weekend program.

L’événement Rencontre de paroles Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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