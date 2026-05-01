Rencontre de paroles Les Nouillers
Rencontre de paroles Les Nouillers samedi 23 mai 2026.
Les Nouillers
Rencontre de paroles
Salle des Fêtes Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Lecture, théâtre, Exposition, musique au programme du week-end.
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Salle des Fêtes Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 64 26 79 foyerrural.lesnouillers@gmail.com
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English :
Reading, theater, exhibition and music on the weekend program.
L’événement Rencontre de paroles Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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