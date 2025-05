Rencontre de producteurs – Rue Théodore Tournat Surgères, 4 juin 2025 07:00, Surgères.

Charente-Maritime

Rencontre de producteurs Rue Théodore Tournat A La Ferme d’Aunis Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-04 17:00:00

2025-06-04

Dans le cadre de sa labellisation « + de 17 dans nos assiettes », le magasin à La Ferme d’Aunis organise une soirée de rencontres.

Au programme

Rencontre avec les producteurs, découverte du magasin et son fonctionnement et des animations.

Rue Théodore Tournat A La Ferme d’Aunis

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 21 99 alafermedaunis@gmail.com

English :

As part of its « + de 17 dans nos assiettes » label, La Ferme d’Aunis is organizing an evening of encounters.

On the program:

Meet the producers, discover the store and how it works, and enjoy some entertainment.

German :

Im Rahmen seiner Auszeichnung « + de 17 dans nos assiettes » organisiert der Laden in La Ferme d’Aunis einen Abend der Begegnung.

Auf dem Programm stehen:

Treffen mit den Erzeugern, Entdeckung des Ladens und seiner Funktionsweise sowie Animationen.

Italiano :

Nell’ambito del marchio « + de 17 dans nos assiettes », il negozio della fattoria Aunis organizza una serata di incontri.

In programma:

Incontrare i produttori, conoscere il negozio e il suo funzionamento e divertirsi.

Espanol :

En el marco de su etiqueta « + de 17 dans nos assiettes », la tienda Aunis Farm organiza una velada de encuentros.

En el programa:

Encuentro con los productores, información sobre la tienda y su funcionamiento, y animación.

L’événement Rencontre de producteurs Surgères a été mis à jour le 2025-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin