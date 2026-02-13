Rencontre de réseau, UDOGEC 35, Rennes

Rencontre de réseau Mardi 24 mars, 19h00 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Cette année les rencontres auront pour thématique » La communication des OGEC en interne » avec notamment le partage d’outils et supports tels que :

Eléments de langage pour recruter des nouveaux bénévoles

Vidéo » qu’est ce qu’un OGEC ? «

Flyers de présentation de l’OGEC et l’UDOGEC

Catalogue des fiches de poste

Listes des profils recherchés et compétences recommandées

Fiche pour sourcer les bons profils

La réunion se terminera autour d’un verre de l’amitié

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Secteurs Rennes ville et Rennes nord

JustineAUDO