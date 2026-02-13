Rencontre de réseau, UDOGEC 35, Rennes
Rencontre de réseau, UDOGEC 35, Rennes mardi 24 mars 2026.
Rencontre de réseau Mardi 24 mars, 19h00 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T19:00:00+01:00 – 2026-03-24T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T19:00:00+01:00 – 2026-03-24T20:30:00+01:00
Cette année les rencontres auront pour thématique » La communication des OGEC en interne » avec notamment le partage d’outils et supports tels que :
- Eléments de langage pour recruter des nouveaux bénévoles
- Vidéo » qu’est ce qu’un OGEC ? «
- Flyers de présentation de l’OGEC et l’UDOGEC
- Catalogue des fiches de poste
- Listes des profils recherchés et compétences recommandées
- Fiche pour sourcer les bons profils
La réunion se terminera autour d’un verre de l’amitié
UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.udogec35.org/evenement/reunion-rencontres-de-reseaux-mars-2026/ »}]
Secteurs Rennes ville et Rennes nord
JustineAUDO