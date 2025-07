Rencontre de talents Au Dôme Sweet Aum Monteignet-sur-l’Andelot

Rencontre de talents Au Dôme Sweet Aum Monteignet-sur-l’Andelot vendredi 4 juillet 2025.

Rencontre de talents

Au Dôme Sweet Aum 1 Chemin de la Garenne Monteignet-sur-l’Andelot Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-07-04 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Préparez-vous à une soirée riche en découvertes et en créativité !

L’association Yoga du Lotus est ravie de vous inviter à sa « Rencontre de talents », un événement convivial.

.

Au Dôme Sweet Aum 1 Chemin de la Garenne Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 88 21 57 yogadulotus@gmail.com

English :

Get ready for an evening of discovery and creativity!

The Yoga du Lotus association is delighted to invite you to its « Rencontre de talents », a convivial event.

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Entdeckungen und Kreativität vor!

Der Verein Yoga du Lotus freut sich, Sie zu seinem geselligen « Talenttreffen » einzuladen.

Italiano :

Preparatevi a una serata di scoperta e creatività!

L’associazione Yoga du Lotus è lieta di invitarvi alla sua « Rencontre de talents », un evento conviviale.

Espanol :

¡Prepárese para una velada de descubrimiento y creatividad!

La asociación Yoga du Lotus tiene el placer de invitarle a su « Rencontre de talents », un evento de convivencia.

L’événement Rencontre de talents Monteignet-sur-l’Andelot a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Val de Sioule