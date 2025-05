RENCONTRE DE THÉÂTRE DE SAINT-CYPRIEN UN DEUX TROIS SOLEIL – Salle Escaro Saint-Cyprien, 30 mai 2025 07:00, Saint-Cyprien.

Vendredi 30 mai, samedi 31 mai & dimanche 1er juin > Week-end théâtral à Saint-Cyprien.

Vendredi 30 mai à 21h > « J’avais un ballon rouge » Le Tururut Théâtre

Samedi 31 mai à 16h > « Anne Sylvestre, à coeur battant » Stéphanie Lignon

Samedi 31 mai à 21…

Salle Escaro Place François Desnoyer

Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Friday May 30, Saturday May 31 & Sunday June 1 > Theatrical weekend in Saint-Cyprien.

Friday May 30 at 9pm > « J’avais un ballon rouge » Le Tururut Théâtre

Saturday May 31 at 4pm > « Anne Sylvestre, à coeur battant » Stéphanie Lignon

Saturday May 31st at 21…

German :

Freitag, 30. Mai, Samstag, 31. Mai & Sonntag, 1. Juni > Theaterwochenende in Saint-Cyprien.

Freitag, 30. Mai um 21 Uhr > « Ich hatte einen roten Ballon » Le Tururut Théâtre

Samstag, 31. Mai, 16 Uhr > « Anne Sylvestre, à coeur battant » Stéphanie Lignon

Samstag, 31. Mai um 21…

Italiano :

Venerdì 30 maggio, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno > Weekend teatrale a Saint-Cyprien.

Venerdì 30 maggio alle 21.00 > « J’avais un ballon rouge » Le Tururut Théâtre

Sabato 31 maggio alle 16.00 > « Anne Sylvestre, à coeur battant » Stéphanie Lignon

Sabato 31 maggio alle ore 21…

Espanol :

Viernes 30 de mayo, sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio > Fin de semana de teatro en Saint-Cyprien.

Viernes 30 de mayo a las 21:00 h > « J’avais un ballon rouge » Le Tururut Théâtre

Sábado 31 de mayo a las 16:00 h > « Anne Sylvestre, à coeur battant » Stéphanie Lignon

Sábado 31 de mayo a las 21…

