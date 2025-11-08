Rencontre-débat autour du livre « Le Jardin du 13 novembre 2015 » Académie du climat Paris
Rencontre-débat autour du livre « Le Jardin du 13 novembre 2015 » Académie du climat Paris samedi 8 novembre 2025.
À l’arrière de l’Hôtel de
Ville, la place Saint-Gervais accueille désormais un parcours, minéral
et végétal à la fois, entre des stèles évoquant les lieux et les victimes de
chaque attentat. L’ouvrage Le Jardin du
13 novembre 2015 fait le récit de ce projet hors norme, en croisant les
regards des associations, des concepteurs et d’universitaires, impliqués pour
certains dans le processus même de programmation et de conception du jardin. Objet
singulier, il donne à voir sa genèse et sa mise en œuvre, tout en le replaçant
dans l’histoire du quartier, d’une part, et dans celle des monuments
commémoratifs d’autre part.
Animée par Marion Waller,
directrice générale du Pavillon de l’Arsenal, cette rencontre réunira des élus
du Conseil de Paris, Jean-Marc Dreyfus et Simon Texier, directeurs
scientifiques de l’ouvrage,
Alexis Lebrun, rescapé du Bataclan, en charge du
jardin mémoriel pour Life for Paris,
Dominique Kielemoes, vice-présidente de
l’association 13onze15 Fraternité et
Vérité, Mathieu
Gonthier, architecte-paysagiste du Jardin, Annabelle Hagmann, productrice de
l’ouvrage et Isabelle Backouche, historienne de Paris.
L’évènement se déroulera dans la salle des fêtes de l’Académie du Climat (Paris Centre).
Ouvert depuis le printemps 2025, le Jardin du 13 novembre 2015 sera prochainement inauguré, dix ans jour pour jour après les attentats qui ont marqué Paris. Cette réalisation est inédite dans l’histoire des lieux de commémoration : cultivant l’éphémère et le fugitif propres au jardin, elle est aussi la première à s’inscrire durablement dans un espace public dont elle s’empare en totalité. Cet échange promet un éclairage sur ce lieu.
Le samedi 08 novembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit
Tout public.
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris