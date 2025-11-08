À l’arrière de l’Hôtel de

Ville, la place Saint-Gervais accueille désormais un parcours, minéral

et végétal à la fois, entre des stèles évoquant les lieux et les victimes de

chaque attentat. L’ouvrage Le Jardin du

13 novembre 2015 fait le récit de ce projet hors norme, en croisant les

regards des associations, des concepteurs et d’universitaires, impliqués pour

certains dans le processus même de programmation et de conception du jardin. Objet

singulier, il donne à voir sa genèse et sa mise en œuvre, tout en le replaçant

dans l’histoire du quartier, d’une part, et dans celle des monuments

commémoratifs d’autre part.

Animée par Marion Waller,

directrice générale du Pavillon de l’Arsenal, cette rencontre réunira des élus

du Conseil de Paris, Jean-Marc Dreyfus et Simon Texier, directeurs

scientifiques de l’ouvrage,

Alexis Lebrun, rescapé du Bataclan, en charge du

jardin mémoriel pour Life for Paris,

Dominique Kielemoes, vice-présidente de

l’association 13onze15 Fraternité et

Vérité, Mathieu

Gonthier, architecte-paysagiste du Jardin, Annabelle Hagmann, productrice de

l’ouvrage et Isabelle Backouche, historienne de Paris.

L’évènement se déroulera dans la salle des fêtes de l’Académie du Climat (Paris Centre).

Ouvert depuis le printemps 2025, le Jardin du 13 novembre 2015 sera prochainement inauguré, dix ans jour pour jour après les attentats qui ont marqué Paris. Cette réalisation est inédite dans l’histoire des lieux de commémoration : cultivant l’éphémère et le fugitif propres au jardin, elle est aussi la première à s’inscrire durablement dans un espace public dont elle s’empare en totalité. Cet échange promet un éclairage sur ce lieu.

Le samedi 08 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T17:00:00+02:00_2025-11-08T18:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris