Rencontre-débat avec Jean Villevieille maître-artisan Sérigraphe et Thierry Angles éditeur pour Anagraphis Espace d’Art Contemporain Royan samedi 4 avril 2026.

Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime

Début : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04

Alors qu’il dirige L’Usine, lieu d’art contemporain nîmois, Jean Villevieille amorce son travail d’éditeur.
While managing L’Usine, a contemporary art venue in Nîmes, Jean Villevieille began his work as a publisher.

