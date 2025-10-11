Rencontre débat avec les édtions Cents milles milliards La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

La Sabline Médiathèque
21 Route de Montmorillon
Lussac-les-Châteaux

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les éditions Cent Mille Milliards proposent une rencontre autour de deux journalistes et auteurs Claude Sérillon, ancien présentateur du JT de 20h et Bernard Pellegrin, ancien directeur de l’AFP. Ensemble, ils s’efforceront de répondre à la question « C’est quoi être journaliste aujourd’hui ? » pour ensuite présenter leurs dernières parutions. En présence de la librairie « Le lièvre et la tortue », les auteurs dédicaceront leurs ouvrages. A l’issue de la rencontre, un verre de l’amitié vous sera proposé. .

+33 5 49 83 39 81
mediatheque@lasabline.fr

