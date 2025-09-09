Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville Médiathèque La Passerelle Ornans

Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville
Médiathèque La Passerelle Ornans
mardi 9 septembre 2025.

Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville

Médiathèque La Passerelle
26 Rue Saint-Laurent
Ornans

2025-09-09 19:00:00

2025-09-09

L’association AMIGO et la médiathèque La Passerelle vous proposent une rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville, avocate en droit des étrangers et auteure de l’essai « France Terre d’Ecueils » publié aux éditions Rue de l’Echiquier, collection Les Incisives. Elle présentera cet essai portant sur la maltraitance administrative des étrangers.

Ce temps de sensibilisation aux questions de l’exile se fera en présence de Barbara Romagnan, présidente de la Ligue des droits de l’Homme. Une projection courte sera diffusée en amont de la rencontre.

Le mardi 9 septembre à 19h

Médiathèque La Passerelle

Entrée libre

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ornans.fr

