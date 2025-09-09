Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville Médiathèque La Passerelle Ornans
Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville Médiathèque La Passerelle Ornans mardi 9 septembre 2025.
Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 19:00:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
L’association AMIGO et la médiathèque La Passerelle vous proposent une rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville, avocate en droit des étrangers et auteure de l’essai « France Terre d’Ecueils » publié aux éditions Rue de l’Echiquier, collection Les Incisives. Elle présentera cet essai portant sur la maltraitance administrative des étrangers.
Ce temps de sensibilisation aux questions de l’exile se fera en présence de Barbara Romagnan, présidente de la Ligue des droits de l’Homme. Une projection courte sera diffusée en amont de la rencontre.
Le mardi 9 septembre à 19h
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ornans.fr
English : Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville
German : Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre-débat avec Marianne Leloup-Dassonville Ornans a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON