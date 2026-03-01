Rencontre-débat « Ce que la médecine fait au corps des femmes » L’Auditorium Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 19:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Aller chez sa gynécologue et accoucher : quoi de plus classique dans la vie d’une femme ? Pourtant ces expériences, vécues par de nombreuses femmes, sont si singulières.Aurore Koechlin (sociologue) et Clélia Gasquet-Blanchard (géographe) les questionneront sous un angle sociologique, féministe et de santé publique. Elles seront présentes le 10 mars pour présenter leurs ouvrages respectifs : « La norme gynécologique » et « Faire naître ». Il y sera question de santé et d’inégalités sociales et raciales, de consentement, de violences gynéco-obstétricales, de maternité, d’accouchement et de sororité.Espace de vente par la librairie La Petite Gare et présence de stands du collectif Pour une MEUF (médecine engagée unie et féministe) et du planning familial 44.L’Auditorium (dans le hall), 2 avenue de BretagneGratuit, entrée libreEn partenariat avec La Petite Gare et avec le soutien financier du Conseil Départemental de Loire Atlantique Cette rencontre-débat fait partie de la programmation autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

L’Auditorium Rezé 44400



