Rencontre-débat : ELLES luttes d’hier et d’aujourd’hui, Bibliothèque Boris Vian, Grand-Couronne

Informations pratiques

Rencontre-débat : ELLES luttes d’hier et d’aujourd’hui Vendredi 18 septembre, 18h30 Bibliothèque Boris Vian Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Florence Capron, écrivaine et conteuse, et Émilie Sfez, photographe, sont parties à la rencontre de femmes ayant vécu dans l’agglomération rouennaise entre 1954 et 1981. À travers leurs récits, ce livre donne à entendre celles qui ont participé aux luttes féministes, dans les mouvements collectifs comme dans leur vie quotidienne. Un support précieux pour interroger les héritages, les combats actuels et favoriser le dialogue entre les générations.

-Florence Capron & Emilie Sfez-

Bibliothèque Boris Vian 5 rue Georges Clémenceau, 76530 Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Les Essarts Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 11 64 01 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague