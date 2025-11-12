Rencontre-Débat Inde-Chine et Indopacifique Sancoins
Rencontre-Débat Inde-Chine et Indopacifique Sancoins mercredi 12 novembre 2025.
Rencontre-Débat Inde-Chine et Indopacifique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 16:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Un espace devient de plus en plus stratégique dans les relations internationales: la zone-indopacifique
Guy Olivier Faure, diplomate et universitaire émérite, intervient sur le sujet
Un espace devient de plus en plus stratégique dans les relations internationales: la zone-indopacifique
Guy Olivier Faure, diplomate et universitaire émérite, montre comment l’Inde, nouvelle puissance émergeante, tend à rivaliser avec la Chine dans ce qui peut être considéré comme la région du monde susceptible d’être le terrain d’une future conflagration mondiale .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
One area is becoming increasingly strategic in international relations: the Indo-Pacific zone
Guy Olivier Faure, diplomat and emeritus academic, speaks on the subject
German :
Ein Raum wird in den internationalen Beziehungen immer strategischer: die Indopazifische Zone
Guy Olivier Faure, Diplomat und emeritierter Akademiker, spricht zu diesem Thema
Italiano :
Un’area sta diventando sempre più strategica nelle relazioni internazionali: l’ Indo-Pacifico
Guy Olivier Faure, diplomatico e accademico emerito, parla di questo argomento
Espanol :
Hay una zona cada vez más estratégica en las relaciones internacionales: el Indo-Pacífico
Guy Olivier Faure, diplomático y académico emérito, habla sobre el tema
L’événement Rencontre-Débat Inde-Chine et Indopacifique Sancoins a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Loire en Berry