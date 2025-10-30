Rencontre-débat « Journaliste d’investigation : enquêter, témoigner, résister » Cité Audacieuse Paris

Rencontre-débat « Journaliste d’investigation : enquêter, témoigner, résister » Cité Audacieuse Paris jeudi 30 octobre 2025.

Dans un contexte de concentration des médias, de précarité croissante

du métier et de pressions multiples sur la liberté d’informer, le

journalisme d’investigation joue un rôle crucial : documenter ce qui est

invisibilisé, révéler ce qui dérange, et donner une voix à celles et

ceux que l’on invisibilise.

Cette rencontre-débat sera l’occasion d’échanger avec Elisa Perrigueur, journaliste indépendante, qui reviendra à la fois sur son parcours en tant que femme journaliste et sur ses enquêtes récentes.

Elle nous présentera notamment son article « Dans le huis clos des croisières », publié dans Le Monde diplomatique

(Août 2025). En embarquant à bord d’un navire de MSC entre Venise et

Mykonos, elle montre les coulisses d’une industrie touristique

ultra-polluante et pourtant en plein essor, malgré les catastrophes

médiatisées et la crise sanitaire.

Au-delà de cette enquête, il s’agira d’interroger :

La place des femmes dans le journalisme d’investigation

Les conditions de travail d’un métier exigeant et souvent précaire.

Le rôle du journalisme critique face aux logiques économiques et politiques qui dominent l’information.

Le jeudi 30 octobre à 19 heures, à la Cité Audacieuse, 9, rue de Vaugirard à Paris (6e), les Amis du Monde diplomatique de Paris vous invitent à une rencontre-débat avec Elisa Perrigueur, journaliste indépendante.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-monde-diplomatique/evenements/journaliste-d-investigation-enqueter-temoigner-resister

Public adultes.

Cité Audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 Paris

https://www.amis.monde-diplomatique.fr/Journaliste-d-investigation-enqueter-temoigner-resister.html https://www.facebook.com/Amis.Monde.diplomatique