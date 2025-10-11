RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète

RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète samedi 11 octobre 2025.

RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES

Boulevard Danielle Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

.

Boulevard Danielle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète a été mis à jour le 2025-08-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE