RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète
RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète samedi 11 octobre 2025.
RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES
Boulevard Danielle Casanova Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
.
Boulevard Danielle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RENCONTRE / DÉBAT LES JUMEAUX NUMÉRIQUES Sète a été mis à jour le 2025-08-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE