À l’heure où les crises écologique, sociale et économique se conjuguent, il est essentiel de comprendre les liens profonds entre le pouvoir des élites économiques, les politiques commerciales mondiales et le réchauffement climatique. Cette rencontre propose de croiser deux visions critiques et engagées pour penser les rapports de force contemporains et les pistes de résistance.

Nous accueillerons :

– Monique Pinçon-Charlot, sociologue et auteure de Les riches contre la planète : violence oligarchique et chaos climatique (Editions Textuel, 2025) — un essai incisif qui met en lumière la responsabilité structurelle des classes dirigeantes dans la destruction de l’environnement, leur capacité à s’abriter des conséquences du chaos climatique et la manière dont elles perpétuent leurs privilèges au détriment du vivant et des populations les plus vulnérables.

– Benoît Bréville, directeur du Monde diplomatique et auteur de l’article Un autre protectionnisme est toujours possible (Le Monde diplomatique, mai 2025), qui explore les limites du libre-échange néolibéral et défend l’idée d’un protectionnisme démocratique, écologiquement et socialement soutenable — une tentative de repenser les échanges mondiaux pour les aligner sur des priorités humaines et planétaires plutôt que sur des intérêts financiers de quelques-uns.

N’hésitez pas à consommer si vous le pouvez auprès de la buvette de l’Académie du Climat, qui nous accueille gratuitement et que nous remercions chaleureusement.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Sur inscription (jauge limitée). Si vous décidiez d’annuler votre venue merci de libérer votre place en nous écrivant à amis.diplo.75@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Académie du Climat Place Baudoyer 75004 Salle CanopéeParis

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-monde-diplomatique/evenements/les-riches-contre-la-planete amis.diplo.75@gmail.com http://www.facebook.com/Amis.Monde.diplomatique http://www.facebook.com/Amis.Monde.diplomatique