Oise

Début : 2025-05-20 14:00:00

fin : 2025-05-20 16:30:00

2025-05-20

Venez rencontrer Lili KELLER ROSENBERG, rescapée des camps de concentration, pour un témoignage bouleversant et essentiel. Avec courage et détermination, elle porte la mémoire de celles et ceux qui ne sont jamais revenus

« Je dois parler […] au nom de tous ces pauvres millions de déportés qui ne sont pas rentrés.

Une rencontre ouverte aux scolaires et au grand public.

Avec la participation de

Isabelle Lonvis Rome, ambassadrice pour les droits de l’homme et du devoir de mémoire

Élisabeth Brami, psychologue et autrice jeunesse

Lili Keller-Rosenberg dédicacera également son livre « Et nous sommes revenus seuls (Éditions Plon).

Librairie partenaire Le Verbe et l’Objet Senlis

Un moment fort à ne pas manquer pour transmettre, comprendre, et ne jamais oublier.

Gratuit, Inscription auprès de a.huyart@creilsudoise.fr

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 64 74 74 a.huyart@creilsudoise.fr

