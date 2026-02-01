Rencontre-débat Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? ACCES Romans-sur-Isère

Rencontre-débat Qu’est-ce qu’un tiers-lieu?

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 19:30:00

2026-02-24

Espaces de coworking, friches culturelles, fablabs… ils ont en commun de mutualiser les espaces et les compétences, hybrider des activités et réunir un collectif citoyen engagé, favorisant la coopération pour répondre aux enjeux de leur territoire.

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Coworking spaces, cultural wastelands, fablabs… what they have in common is that they share spaces and skills, hybridize activities and bring together a collective of committed citizens, encouraging cooperation to meet the challenges facing their region.

