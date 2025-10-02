Rencontre-débat « santé et alimentation » Médiathèque de Moirans, Salle Louis Jouvet Moirans

Entrée libre

Comment prendre soin de sa santé par son alimentation ?

Participez à cette rencontre-débat et échanger sur le sujet avec Marie Damofli, diététicienne, et Alix Dumolard agricultrice biologique de « la ferme de la forêt fruitière » !

Médiathèque de Moirans, Salle Louis Jouvet Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

