Rencontre-débat Salle du Conseil Tence

Rencontre-débat

Salle du Conseil Mairie de Tence Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Rencontre et débat avec Mathieu Simonet (Résidence de médiation).

.

Salle du Conseil Mairie de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting and debate with Mathieu Simonet (Mediation residency).

L’événement Rencontre-débat Tence a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon