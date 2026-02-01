Rencontre-débat Salle du Conseil Tence
Rencontre-débat Salle du Conseil Tence jeudi 26 février 2026.
Rencontre-débat
Salle du Conseil Mairie de Tence Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Rencontre et débat avec Mathieu Simonet (Résidence de médiation).
.
Salle du Conseil Mairie de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting and debate with Mathieu Simonet (Mediation residency).
L’événement Rencontre-débat Tence a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon