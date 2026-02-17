Rencontre débat une histoire environnementale de l’aménagement du territoire Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Rencontre débat une histoire environnementale de l’aménagement du territoire

Vendredi 6 mars 2026 de 18h à 19h30.

La Bibliothèque de la Halle aux Grains accueille Nelo Magalhães, docteur en mathématiques et en économie, aujourd’hui post-doctorant à l’Institut de la transition environnementale.

À l’occasion de son livre Accumuler du béton, tracer des routes (éd. La Fabrique, 2024), l’auteur propose une réflexion autour de l’extractivisme ordinaire des carrières françaises et de ses conséquences sociales, écologiques et environnementales.



La rencontre sera suivie d’un temps de dédicaces, en présence d’une librairie. Un moment d’échange pour mieux comprendre les enjeux environnementaux liés à l’aménagement du territoire. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque de la Halle aux Grains Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Bibliothèque de la Halle aux Grains welcomes Nelo Magalhães, PhD in mathematics and economics, now a post-doctoral fellow at the Institut de la transition environnementale.

