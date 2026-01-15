Rencontre-découverte autour du thème Récits de vie et territoires Relai.s des Futurs Lormes

Rencontre-découverte autour du thème Récits de vie et territoires

Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Présentation de la revue de territoire L’Epopée, hybride entre revue, roman et guide de territoire, avec Lise Corcelle, membre du collectif l’Epopée.

+ atelier pratique autour de la collecte intergénérationnelle des récits de vie.

Que l’on parle d’un récit de vie ou d’une anecdote, les vécus de chaque personne sont singuliers et éclairant. ce sont les Petites histoires qui font la grande histoire .

Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 11 62 89 zelinha.asso@protonmail.com

